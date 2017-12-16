Полиэтиленовые пакеты в магазинах предлагают заменить бумажными

Из российских магазинов могут исчезнуть одноразовые полиэтиленовые пакеты. Минпромторг предлагает заменить их бумажной упаковкой.



Как подсчитали эксперты, только один покупатель в среднем использует около 180 пакетов в год.

Удельный вес полиэтилена, пластиковых пакетов или упаковочной плёнки в общем количестве российского бытового мусора небольшой — около 1%. Но это 150 тысяч тонн материала, который практически не разлагается.

Предложение отказаться от пластиковых пакетов экологи направили в двадцать торговых сетей, но большинство идею пока не поддержали.