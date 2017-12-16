Три тульских фестиваля получили звание «Национальное события года»

По результатам конкурса на звание «Национальное событие года». три мероприятия Тульской области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России.



Это международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и фестиваль «День пряника».

Они получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий».

В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.