Тульский прокурор предложил Дуднику провести анализ дорожного хозяйства региона

В 2017 году прокуратурой Тульской области в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности выявлено 1455 нарушений.



В суд направлено 210 исков, внесено 130 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 89 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 13 лиц.

В связи с этим прокурор области Александр Козлов предложил министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику проанализировать обращения и заявления граждан по вопросам деятельности министерства и административную практику, провести анализ состояния дорожного хозяйства по территории области, обеспечение доступной среды, организацию пассажирских перевозок.

По результатам нужно проблемные муниципальные территории и разработать дополнительные мероприятия по повышению эффективности деятельности министерства в 2018 году, считает прокурор.