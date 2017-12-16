Больше всего поручений за весь период работы Дюмин дал Авилову

Стало известно число поручений, данных губернатором Тульской области Алексеем Дюминым по итогам рассмотрения обращений жителей на оперативных совещаниях.



С февраля 2016 по ноябрь 2017 года губернатором было дано 307 таких поручений.

В настоящее время полностью исполнены и сняты с контроля 223 поручения, проработаны, но оставлены на дополнительном контроле до окончательного решения – 56 поручений, находятся на исполнении – 28 поручений.

Больше всего поручений Алексей Дюмин дал администрации Тулы Евгения Авилова (70), министерству транспорта и дорожного хозяйства (23), министерству природных ресурсов и экологии (17), администрации Алексина (15), министерству здравоохранения, администрациям Узловского и Щёкинского районов (по 14).