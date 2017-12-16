Ломовцев рассказал Мантурову о тульских предприятиях

15 декабря в Липецке состоялось заседание Координационного совета по промышленности под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.



Тульскую область представлял министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев.

На заседании обсуждались вопросы развития промышленности строительных материалов, в частности, использования вторичного сырья при их производстве. Ломовцев рассказал о положительном опыте Тульской области. В частности, по применению металлургических отходов «Косогорским металлургическим заводом» и «Тулачерметом». Успешной практикой нашего региона было признано и использование отходов целлюлозного производства компании SCA при изготовлении кирпичной продукции.

Индустрию строительных материалов в Тульской области представляют «КНАУФ ГИПС Новомосковск», «Кирпичный завод БРАЕР», «Тульский кирпичный завод», Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» и другие.

Одной из тем заседания стало развитие машиностроения под нужды строительной индустрии. В этом отношении перспективными были названы разработки конвейерных лент «Тульский завод резиновых технических изделий» и выпуск на «Косогорском металлургическом заводе» и «Тулачермете» чугунных шаров для шаровых мельниц в цементном производстве.