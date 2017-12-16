У Улюкаева и Дудки оказался общий прокурор

По делам экс-министра экономразвития России Алексея Улюкаева и бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки работал один и тот же прокурор — Борис Непорожный.



Приговор Улюкаеву (8 лет колонии строгого режима и $2 млн штрафа) полностью удовлетворил обвинение, отметил он.

По словам Непорожного, решение по делу Улюкаева — «символ верховенства закона и неотвратимости наказания».

«Данное преступление — особо тяжкое, оно подрывает доверие власти, отрицательно влияет на все сферы жизни граждан», — цитирует его The New Times.

Более четырёх лет назад Непорожный работал по делу Вячеслава Дудки, тогда обвиняемый получил 9,5 лет колонии строгого режима.

«Вынесенный приговор заставит задуматься и других чиновников, которые рассчитывают на безнаказанность, так как занимают высокие должности и располагают обширными связями», — предупреждал тогда он.