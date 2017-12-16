Суворовская уха

Полтора года назад, вскоре после своего назначения врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин вместе с семьёй приехал в Суворов на большой праздник Масленицы.



Здесь на Дворцовой площади состоялось яркое народное гуляние. Жителей города потчевали блинами и оладьями более сотни видов.

Дюмин стал почётным гостем праздника и попал на дегустацию ухи. Одна из них называлась «Знатной» — её готовил глава администрации района Геннадий Сорокин.

Вокруг фигуры Сорокина уже несколько лет нагнетаются страсти. Помимо прочих претензий, местные жители заявляют, что суворовский глава «приватизировал» родник, питающий село Доброе. Выкупив землю напротив родника возле дороги, он проложил две трубы к себе на участок, говорят они.

По словам жителей, вода нужен для каскадных прудов и разведения форели, которым занимается сын главы. Суворовцы уверены, что нарушены конституционные права граждан и законодательство о недрах и пользовании источниками воды. Об этом было рассказано в специально снятом фильме-расследовании.

Сын чиновника Егор Сорокин в 2012 году зарегистрировался как глава крестьянско-фермерского хозяйства. В 2013-м на аукционе, организованный райадминистрацией, выиграл три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 112 тыс. кв. м — в селе Доброе и деревне Ившино (71:18:020203:296, 71:18:000000:415, 71:18:020101:435).

В 2015-м стал героем сюжета на телеканале «Первый тульский». Журналисты рассказали, как успешный начинающий бизнесмен организовал в лесу рыбную ферму круглогодичного цикла, занялся пчеловодством и разведением домашней птицы. На грант молодым предпринимателям был куплен трактор.

Однако жители Суворова видят здесь аффилированность. Они обращались во многие инстанции и достучались пока до Росгидромета — в начале декабря в водоёме провели забор проб.