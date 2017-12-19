Число ДТП в Тульской области за текущий год снизилось на 5%

За 11 месяцев 2017 года в Тульской области зарегистрировано на 5% меньше аварий, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном правительстве.



С 2014 года в регионе реализуется проект по созданию Системы обеспечения управления и контроля дорожного движения.

В его рамках установлено 90 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

С декабря 2016 года на дорогах области начали работу 22 передвижных комплекса фотовидеофиксации, с июля 2017 года их количество увеличено до 25.