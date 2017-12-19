Эксперт: Без Беглова в ЦФО будет поинтереснее

Смена полпреда президента в ЦФО может привнести интригу в политическую жизнь Черноземья, считает политолог Владимир Слатинов.



Напомним, ранее стало известно о возможном переходе Беглова на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ. Беглова же может сменить коллега из Приволжского федерального округа Михаил Бабич или глава Воронежской области Алексей Гордеев.

«Сегодня полпредство выполняет две базовых функции: контроль губернаторов и региональных элит и координацию отдельных важных вопросов политического управления со стороны администрации президента. Говорить, что полпреды слишком влиятельные, я бы не стал, потому что, несмотря на их существенную роль в вертикали власти, понятно, что губернаторы несут ответственность за то, что происходит в регионах.

В принципе, и Александр Беглов, и его предшественник Георгий Полтавченко демонстрировали одинаковый стиль управления во взаимодействии с региональными элитами. Они не пытались выходить за пределы базовых функций: контролировать и иногда координировать какие-то политические проекты. Насколько мне известно, они не пытались противодействовать губернаторам или активно ими управлять, не пытались жестко вмешиваться в региональный политический процесс. Георгий Полтавченко имел неплохие отношения с большинством черноземных губернаторов. Ту же линию проводил Александр Беглов.

(Новый полпред) Либо продолжит мягкий „полтавченско-бегловский“ стиль, либо начнёт вмешиваться в региональные политические процессы. Интересных вопросов здесь два. Во-первых, получил ли новый кандидат целевую установку на ротацию губернаторов и насколько активно он будет участвовать в этом процессе? Во-вторых, если такой задачи перед ним нет, насколько он сам выработает позицию по предстоящим кадровым вопросам в крупных регионах Черноземья? Понятно, что в этом отношении позиция полпреда не будет иметь решающее значение, но учитываться она, естественно, будет», — прокомментировал Слатинов.