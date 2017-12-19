Абызов предлагает разрешить курение в больницах

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил рассмотреть возможность внесения изменения в законодательство для организации специальных мест для курения в больницах.



«На улице -20, а курить там запрещено. Что делать в такой ситуации больным? В халатах в -20 выходить? Для людей это двойное наказание», — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, изменения в законодательстве в этой сфере можно предусмотреть в том числе в целях профилактики пожаров из-за курения в неположенных местах.