Россияне взяли около 400 млрд рублей кредитов на автомобили

За период с января по октябрь 2017 года россиянам было выдано порядка 400 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей, подсчитали в агентстве «Автостат» и Национальном бюро кредитных историй.



Рост объёма выданных кредитов составил 39,3%. Эти данные собрали на основе информации от 4100 кредиторов. Общая сумма составила 391,9 миллиарда рублей.

Среди 40 регионов с максимальными темпами роста объемов займов на покупку автомобиля самые высокие темпы были отмечены в Кемеровской области (+68,5%), Челябинской области (+57,8%) и Республике Удмуртии (+55,4%).