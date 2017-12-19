С августа 2015 года в России уничтожили около 19 тысяч тонн санкционки

Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 18 декабря 2017 года уничтожил 18,9 тыс. тонн санкционной продукции.



За этот период было задержано 19,2 тыс. тонн контрабандной продукции, больше всего — 18,5 тыс. тонн — продукции растениеводства.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из «санкционных» стран, идёт с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ .

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина. Сначала запрет был введён на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года, в июне 2017 года — до конца 2018 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.