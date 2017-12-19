Когда в Крапивне откроют первый в России музей земства

К 2020 году в Крапивне будет открыт музей земства, сообщили в министерстве культуры Тульской области.



Концепция и дизайн-проект будущего музея разработан на средства гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Заявка была подана музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и одобрена федеральной экспертной комиссией.

Музей земства разместится в одном из исторических зданий бывшего уездного города. Это объект культурного наследия «Здание полицейского управления» — памятник федерального значения, связанный с деятельностью писателя Льва Толстого.

Презентация проекта прошла в крапивенском филиале «Ясной Поляны». Одновременно здесь открылась выставка «Земство», которая будет работать до конца января 2018 года.