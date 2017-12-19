Узловчане устали самостоятельно ухаживать за деревенской дорогой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику восстановить разрушенные участки дороги в Узловском районе.



Жители деревни Прилесье обратились к главе региона с просьбой помочь отремонтировать дорогу в населённом пункте. Этой дорогой пользуются жители не только Прилесья, но и соседней Болотовки. Своими силами люди пытаются поддерживать её в проезжем состоянии, но этих мер надолго не хватает.

Протяжённость дороги составляет 4,3 км. Она находится в оперативном управлении «Тулаавтодора».

Как сообщил Дудник на совещании в правительстве, жителям деревни на встрече разъяснили, что в 2018 году при наступлении благоприятных погодных условий на наиболее разрушенных участках автодороги запланированы работы по исправлению профиля.

Дюмин поручил Дуднику после завершения восстановления наиболее разрушенных участков дороги лично выехать на место, пообщаться с жителями и убедиться, что они довольны объёмом и качеством работ.