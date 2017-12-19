В Киреевске 55-летний мужчина зарезал собутыльника

В Киреевске местный житель задержан по подозрению в совершении убийства.



Вечером 17 декабря 2017 года в одной из квартир микрорайона Брусяновский обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 55-летний хозяин квартиры, в которой обнаружено тело погибшего.

По версии следствия, 17 декабря во время совместного распития спиртных напитков между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой хозяин жилища нанёс своему гостю несколько ударов ножом в грудную клетку и спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.