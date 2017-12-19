Дюмин поздравил борцов со шпионами и диверсантами

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником.



«С момента образования ваша служба прошла большой путь, проделана огромная работа. В военное и мирное время вы обеспечиваете безопасность государства, пресекаете возникновение внутренних и внешних угроз.

Профессионализм, отвага и высокая самоорганизация помогают вам работать в любых условиях и вести борьбу с терроризмом, со шпионской и диверсионной деятельностью иностранных разведок.

Пусть мужество, верность долгу и большой опыт, накопленный отечественной контрразведкой за время её существования, позволят вам и в дальнейшем с честью нести свою службу.

Желаю вам здоровья, энергии, крепости духа и успехов в нелегком труде!» — говорится в поздравлении.