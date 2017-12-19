Тульские сенаторы займутся продвижением брендов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обяжет каждого сенатора в течение года зарегистрировать по одному бренду региона.



«Я дам поручение каждому сенатору в течение года зарегистрировать один региональный бренд, так как их двое [сенаторов от каждого региона], то у нас по два бренда от каждого региона. Сенаторы должны будут их зарегистрировать, пусть попробуют не сделать! Сроки-то истекают, сенаторам-то надо бороться за место под солнцем. Представляете, сколько сразу брендов появится», — отметила Матвиенко во вторник на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

При этом Матвиенко сообщила, что количество заявок на регистрацию региональных брендов в 2017 году возросло почти на 40% по сравнению с показателями прошлого года.

«Наблюдается определённый рост интереса к регистрации региональных брендов. В нынешнем году число заявок увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом», — цитирует её ТАСС.

По словам спикера, таких показателей удалось добиться благодаря деятельности Роспатента, который разъяснял преимущества регистрации наименований мест происхождения товаров, и усилиям регионов.

Вместе с тем, отметила Матвиенко, за последние годы более чем из трети субъектов РФ не подавалось ни одной заявки на регистрацию. Глава Совфеда подчеркнула, что за рубежом зачастую даже маленькие городки и деревни стремятся создать свои уникальные бренды.

По её словам, Совет по вопросам интеллектуальной собственности еще в 2013 году рекомендовал властям субъектов РФ совместно с производителями разработать систему мер для продвижения территориальных брендов.

«Однако эта работа ведётся крайне медленно. Отсутствует пока чёткая методика по регистрации наименования места происхождения товара, ограничен круг товаров, в отношении которых правительством России определены уполномоченные органы для выдачи заключений о наличии в товарах особых свойств», — сказала Матвиенко.