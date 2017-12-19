Координатор «Свободной Тулы»: Впечатление, что некоторые решения принимаются с похмелья

Координатор «Свободной Тулы» Ярослав Муравский прокомментировал транспортный коллапс, который возник сегодня в центре Тулы в связи с забегом Дедов Морозов.



«Сегодня замечательный день. Большой православный праздник и праздник у маленьких туляков, которые хотели увидеть самого Деда Мороза из Великого Устюга.

Все бы хорошо, но где-то около 16:00 перекрыли движение на центральной улице, мотивируя это забегом дедов морозов (я всегда за зож, но будни и перекрытие проспекта ленина у меня не совсем вяжутся со здравым смыслом и ЗОЖ).

Праздник на площади начинался в 17:00 и я очень хотел показать 5 летней дочери настоящего (ну почти) деда мороза. Из-за огромной пробки в детском саду я только был в 17:00, а это на улице Мезенцева, то есть мне ещё предстояло вернуться назад по всем пробкам.

Еле-еле мы бросили машину на Оборонной добежали по шикарным лужам на площадь, где успели на 5 мин деда мороза и шикарное огненное шоу с фейерверком.

И теперь вопрос. Зачем превращать праздник для людей в какой-то ад для них же. Для кого это отличное (без шуток) шоу, если те кто хочет попасть туда с ребёнком — стоят в пробке из-за бегущих по центральной улице дедов морозов? понимаю, вопросы сложные, но создаётся впечатление, что некоторые решения принимаются либо с похмелья, либо вообще в состоянии алкогольного опьянения.

P.S. Ещё понравилось оповещение жителей города, что перекроют улицы — если бы у меня не было друга Стаса, который ещё неделю назад звонил мне и мы вместе пытались понять зачем это, то о этом я бы узнал за час до события по новостной ленте в вк», — написал он в группе движения в соцсети.