В тульских школах может появиться 12-й класс

В школах России предлагают сделать 12-й класс. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.



Как компенсацию летние школьные каникулы при этом предлагается продлить на один месяц.

В депутатском запросе Власов объясняет, что многие выпускники вузов работают не по той специальности, которой они обучались. Одна из причин — недостаточно углубленное обучение в школах.

В связи с этим он предлагает отвести в школьной программе больше времени для самостоятельной работы и для выбора профессии.