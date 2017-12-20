В Узловой 19-летний парень ударил инспектора ДПС

В Узловой 19-летний мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти.



Вечером 18 сентября 2017 года на улице Широкая два инспектора ДПС остановили автомобиль и при проверке документов водителя выявили, что автомобиль не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Когда сотрудники ДПС отошли с водителем к служебной автомашине для составления протокола, из остановленного автомобиля вышел ещё один молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и попросил отпустить водителя. Получив отказ, он намеренно уронил находившуюся в его руке стеклянную бутылку на асфальт около машины ДПС.

На предложение инспектора убрать осколки бутылки мужчина стал размахивать руками и нецензурно выражаться, а затем публично оскорбил сотрудника ДПС в ответ на требование проехать в отдел полиции. После этого мужчина был доставлен в отдел полиции, у входа в который он нанёс удар ногой в грудь одному из инспекторов ДПС.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.