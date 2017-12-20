Около 258 миллионов человек на планете (3,4%) живут не в тех странах, в которых родились.



Это на 49% больше, чем было в 2000 году, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Большая часть мигрантов проживает в десяти странах. В лидерах — США, в которых проживает 49,8 миллионов мигрантов. По 12 миллионов живут в Саудовской Аравии, Германии и России.

74% всех международных переселенцев находятся в трудоспособном возрасте (от 20 до 64 лет), тогда как общемировой показатель составляет 57%, передаёт «Звезда».

Больше всего мигрантов из Индии (около 17 миллионов) и Мексики (13 миллионов). Количество проживающих за границей выходцев из России, Китая, Сирии, Бангладеш, Пакистана и Украины оценивается от 6 до 11 миллионов для каждой страны.

Общий объём денежных переводов, отправляемых мигрантами на родину, равен 429 миллиардам долларов.

В апреле МВД сообщило, что в 2016 году в Россию въехало 16,4 миллиона мигрантов. Около 70% из них приехали из стран СНГ.