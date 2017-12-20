Какой налог будут платить туристы на российских курортах

В четырёх российских регионах установлены ставки курортного сбора.



В июле был принят закон о проведении в России эксперимента по взиманию с туристов платы за пользование курортной инфраструктурой.

Курортный сбор проводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях по 31 декабря 2022 года.

Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Под объектом размещения понимается здание или помещение в нем, предназначенное для гостиничных услуг, услуг по временному размещению, а также жилое помещение, пригодное для временного проживания.

Сбор исчисляется как количество дней фактического проживания плательщика в объекте размещения (кроме дня заезда), помноженное на размер сбора. Сбор не включается в стоимость проживания и взимается не позднее выезда из объекта размещения.

На сегодняшний день все четыре региона определились со ставками курортного сбора. Алтайский край в 2018 году будет взимать 30 руб., в 2019—2022 годах – 50 руб.; Краснодарский край с 1 мая 2018 года – 10 руб.; Республика Крым ежегодно с 1 мая до 30 сентября – 10 руб.; Ставропольский край с 1 мая 2018 года – 50 руб.

Исчисляют, взимают и перечисляют плату в бюджет операторы курортного сбора. Под ними понимаются юрлица или ИП, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и/или обеспечивающие временное проживание. Операторы обязаны выдавать плательщику сбора документ, подтверждающий уплату сбора.