В России могут появиться суды для детей

Совет при детском омбудсмене предложил создать суды для несовершеннолетних, пишет «Коммерсантъ».



Проект в Общественном совете представила юрист Сталина Гуревич из рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних.

По словам Гуревич, каждого судимого ребенка необходимо индивидуально сопровождать на всех стадиях — сразу после преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока, перед выходом на свободу и после него.

Гуревич подчеркнула, что судимые дети «часто нуждаются не в репрессиях, а в воспитательных мерах».

Также Общественный совет подготовил поправки, согласно которым в детской колонии можно будет отбывать наказание, пока осуждённому не исполнится 21 год. Сейчас предельный возраст составляет 18 лет.