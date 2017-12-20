Люксовые автомобили тульского «Сплава»

«Новые известия» опубликовали подборку дорогих автомобилей, купленных чиновниками и госучреждениями.



ТОП-5 закупок был составлен телеграм-каналом «Декабрист». В него включили покупку тульским оборонным заводом «Сплав» автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в комплектации «Люкс» стоимостью 3,6 млн рублей.

Мы заинтересовались и решили посмотреть другие закупки предприятия.

Что касается Toyota Land Cruiser Prado, то планировалось купить три таких автомобиля на 11,3 млн рублей, но о результатах закупки не сообщается — судя по всему, она не состоялась.

Были приобретены в 2017 году два автомобиля FIAT SX Base 2.4 TD MT 4 WD на 3,3 млн рублей, Toyota Camry за 1,7 млн рублей, Toyota Corolla за 1,2 млн рублей, а также автобус ПАЗ за 3,6 млн рублей, тягач с прицепом за 5,5 млн рублей, два КАМАЗа с полуприцепами за 5,5 млн и 5,7 млн рублей и ещё один полуприцеп за 2 млн рублей.

Под конец года предприятие побаловало себя покупкой новейшего Mercedes Benz V250 d L Exclusive 4Matic за 7,1 млн рублей и двух автомобилей Toyota LC 150 Prado на 8,3 млн рублей.

Вполне возможно, что скоро покупка дорогих легковых автомобилей госкомпаниями станет невозможной. В Госдуму внесён законопроект, запрещающий им покупать машины дороже 2 млн рублей. Как уточняется в пояснительной записке, антикоррупционный проект ОНФ «За честные закупки» составил список 25 самых дорогих приобретённых российскими компаниями машин, и выяснилось, что большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству. Исключение составят легковые автомобили, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях.

Что касается других интересных закупок «Сплава», в этом году организация участия предприятия в выставках «МАКС-2017» и «МВМС-2017» обошлась в 1,8 млн и 2,1 млн рублей соответственно, в военно-техническом форуме «Армия-2017» — 5,6 млн рублей. А на проведение конференции трудового коллектива по итогам 2017 года было выделено 2,2 млн рублей.