На продукты с пальмовым маслом будут наносить специальную маркировку

К середине следующего года может решиться вопрос маркировки молочной продукции, содержащей пальмовое масло, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв телеканалу «Россия 24».



Он уточнил, что к введению такой маркировки Россия прошла уже 70% пути. Сейчас нужно соблюсти временные и согласительные процедуры.

Во всём мире предприятия молочной промышленности, добавляющие в свою продукцию пальмовое масло, жёстко наказываются. На них накладываются большие штрафы или вовсе приостанавливают работу такого молокозавода, пишет «Российская газета».

Если на этикетке продукции с добавкой пальмового масла появится соответствующая маркировка, то, по крайней мере, покупатель будет проинформирован о том, что за товар тот покупает, продолжил министр. А нарушителей этого правила будут ждать штрафы, и не 500 тысяч рублей, а до 10 миллионов рублей, добавил он.

Напомним, на днях туляки заметили, что в тульских пряниках производства одного из местных предприятий содержится пальмовое масло.