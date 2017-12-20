Дюмин поздравил чекистов с юбилеем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников органов госбезопасности с профессиональным праздником.



В 2017 году органам госбезопасности в России исполняется 100 лет.

«Значение вашей службы огромно. Ежедневно вы защищаете спокойствие наших граждан, отстаиваете национальные интересы России, боретесь с экстремизмом, решаете другие важнейшие государственные задачи.

Сегодня, как и 100 лет назад, сотрудников органов госбезопасности отличают патриотизм, высокий профессионализм и верность долгу.

Спасибо вам за самоотверженный труд, мужество и ответственность. Отдельная благодарность – ветеранам службы, которые передают свой опыт молодым сотрудникам и помогают сохранять преемственность поколений. Желаю вам здоровья, выдержки, удачи и успехов!» — говорится в поздравлении.