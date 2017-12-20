Душакову грозит до 10 лет тюрьмы

Дело бывшего зампреда комитета Тульской области по развитию туризма Александра Душакова направлено в суд.



Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Максимальный срок наказания — до 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, Душаков с августа 2015 года занимал должность председателя комитета экономического развития администрации Щёкинского район, а с декабря 2016 года — заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма.

В этот период времени он ежемесячно получал от двоих предпринимателей денежные средства в размере 100-120 тысяч рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района, обещав за это не препятствовать их предпринимательской деятельности. Всего он получил 1,8 млн рублей, которыми чиновник распорядился по своему усмотрению.

При передаче ему 4 апреля 2017 года части денежных средств в размере 100 тысяч рублей Душаков был задержан сотрудниками УФСБ. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин был осведомлён о проверочных мероприятиях в отношении чиновника.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в облпрокуратуре. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный окружной суд Тулы для рассмотрения по существу.