В центре Тулы появится ещё одна платная парковка

В 2018 году в центре Тулы появится парковка на 150 машиномест.



Она будет организована на улице Союзной, напротив дома №13, пишет «АиФ». Стоимость парковки пока не уточняется.

В будущем году территорию заасфальтируют. Сейчас она расчищена, снесены все военные постройки – гаражи, заброшенная столовая.

Ранее в границах улиц Советская, Союзная и Благовещенского переулка предлагали реализовать проект «Маленькая Тула» активисты движения «Можем Сами». Сейчас ведётся благоустройство улицы Металлистов, которая станет пешеходной.