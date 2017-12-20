В центре Тулы появится ещё одна платная парковка

В 2018 году в центре Тулы появится парковка на 150 машиномест.
Она будет организована на улице Союзной, напротив дома №13, пишет «АиФ». Стоимость парковки пока не уточняется.
В будущем году территорию заасфальтируют. Сейчас она расчищена, снесены все военные постройки – гаражи, заброшенная столовая.
Ранее в границах улиц Советская, Союзная и Благовещенского переулка предлагали реализовать проект «Маленькая Тула» активисты движения «Можем Сами». Сейчас ведётся благоустройство улицы Металлистов, которая станет пешеходной.