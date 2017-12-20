Полезный досуг для молодёжи оценили в администрации Тулы в 7 раз выше развития гражданского общества

В Туле стартует конкурс муниципальных грантов, предоставляемых горадминистрацией некоммерческим организациям в 2018 году.



Всего в бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей. Заявки на гранты будут приниматься с 25 декабря по 23 января. Итоги подведут 30 января.

Грантовые средства распределят по направлениям: 1,8 млн рублей -пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта; 1,5 млн рублей — организация занятости, полезного досуга подростков и молодёжи; 800 тыс. рублей — организация и развитие движения добровольчества; 500 тыс. рублей — военно-патриотическое воспитание молодёжи; по 300 тыс. рублей — гармонизация межнациональных направлений и организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе.

По 200 тыс. рублей предусмотрены на проекты по следующим направлениям: развитие и сохранение семейных традиций, укрепление института семьи; развитие и поддержка институтов гражданского общества и общественного самоуправления; развитие общественного контроля в сфере ЖКХ, жилищное просвещение; сохранение культурно-исторического наследия города.