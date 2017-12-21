Россельхознадзор выявил в Суворовском районе нарушения

«Новоалександровский комбинат нерудных материалов» допустил нарушения при пользовании земельными участками сельхозназначения.



На участках общей площадью 155 га, находящихся в собственности предприятия, не проводились необходимые фитосанитарные, агротехнические, агрохимические и мелиоративные мероприятия.

В сентябре Россельхознадзор повторно выявил, что земля не используется по назначению, и составил протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

Материалы дела были направлены в суд, который наложил штраф в размере 100 тысяч рублей.