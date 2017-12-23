При Минкульте предлагают создать единый центр кино

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил создать единый центр кино при Минкульте.



«Это старая моя идея, я её часто предлагаю, но, мне кажется, она всё равно актуальна. Я считаю, что надо создать единый центр кино в рамках Министерства культуры на базе Фонда кино. Там должны быть полностью сосредоточены все вопросы поддержки кино, молодого кино, госзаказа, разработана система поддержки кинематографа, который ориентируется на рыночные условия», — сказал он.

Шахназаров добавил, что в этом же центре должны заниматься и продвижением российского кинематографа за рубежом.

Режиссёр отметил, что в России выпускается недостаточное количество картин. Для сравнения, в Китае — 700 фильмов, во Франции — более 300.