Груздев выступил за электронные повестки в суд

Суды смогут направлять повестки по электронной почте.



Это следует из нового проекта постановления об электронных документах в арбитражном, гражданском, административном и уголовном производстве.

В электронном виде можно направлять в суд любые обращения: исковые заявления, ходатайства, жалобы, просто заявления, в том числе о выдаче судебного приказа.

«Современные информационные технологии делают правосудие более доступным и прозрачным. В арбитражных судах давно появилась возможность подавать иски через интернет. В судах общей юрисдикции такая практика только нарабатывается. По объективным причинам пока электронные иски в гражданских процессах не могут превзойти по числу обычные иски, подаваемые в бумажном виде. Поэтому важно, что закон даёт человеку выбор, в какой форме подавать документы в суд», — прокомментировал нововведения председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев в интервью «Российской газете».