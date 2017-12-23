Тульская область получила грант от Минфина на 360 млн рублей

Тульская область получила грант в размере более 360 млн рублей за высокое качество финансового управления.



Правительство России поощрило регион за высокие показатели в росте налогового потенциала, отметил губернатор Алексей Дюмин.

«Тульская область второй год подряд оценивается Минфином России как регион с высоким качеством управления финансами. За последние три года мы и обеспечиваем динамичную программу развития, и долговую нагрузку держим на экономически безопасном уровне, который соответствует условиям соглашений с Минфином», — сказал он.