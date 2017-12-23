Энциклопедию «Тула оружейная» отметили премией «Щит и меч Отечества»

В Москве названы лауреаты национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» 2017 года.



Обладателем гран-при объявлен Олег Бакланов с трёхтомником «Космос — моя судьба».

Специальной премии «Щит и меч Отечества» удостоен военный обозреватель Виктор Баранец за книгу «Честь мундира. Записки полковника».

Лауреатами в разных номинациях стали писатели Александр Бондаренко за вышедшую в серии «ЖЗЛ» биографию «Виктор Лягин» и Константин Полупанов за цикл военно-патриотической прозы, краевед Александр Белов («Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения В. П. Грязев»), разведчик Анатолий Максимов («Атомная бомба Анатолия Яцкова»), историк и философ Николай Лисовой (двухтомник «Россия в Святой земле»), коллектив авторов под руководством Юрия Андрианова (энциклопедия «Тула оружейная: люди, достижения, перспективы»).

Среди отмеченных дипломами и ценными подарками — автор книг-исследований, посвященных финансово-экономической службе Вооружённых Сил, генерал-полковник Василий Воробьёв, конструктор Олег Мамалыга, специалист по Первой мировой, доктор исторических наук Алексей Олейников, подводники Владимир Бойко и Николай Черкашин, сообщает «Росбалт».

Приветствия лауреатам премии, ее организаторам и участникам церемонии прислали вице-премьер Дмитрий Рогозин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Международного союза ветеранов адмирал флота Алексей Сорокин.