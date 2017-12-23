Тульских дальнобойщиков отпустили из полиции и снова задержали

В Тульской области сегодня вновь были задержаны двое дальнобойщиков, членов профсоюза водителей-профессионалов Андрей Веденьев и Александр Голдак.



Обоих мужчин задержали у подъездов их домов. Полицейские заявили Веденьеву, что у него поддельные водительские права, и отвезли мужчину в Зареченский отдел полиции в Туле.

Голдака задержали в Алексине. Сотрудники правоохранительных органов дали ему понять, что дальнобойщику нельзя выходить из дома. Его доставили в отдел полиции по Алексинскому району.

Позднее обоих отпустили без составления протоколов, сообщает «ОВД-Инфо».

Веденьева и Голдака также задерживали 21 декабря, когда они направлялись на суд к дальнобойщику Юрию Бубнову, который оспаривал штраф, полученный из-за системы «Платон». Мужчин отпустили из отдела, как только началось судебное заседание.

С ноября 2015 года по всей стране проходят акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» — сбора денег с водителей грузовиков весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам.