Ольга Кирюнина: Растущая известность Дюмина и богатая повестка нашли отражение в рейтингах

Начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области Ольга Кирюнина сработала на поднятие «акций» губернатора Алексея Дюмина.



Ранее она уже помогала имиджу губернатора, но позднее её усилия нивелировал министр Антон Агеев.

«Ольга Кирюнина прислала нам комментарий, сдобренный большим количеством ссылок и видеоматериалов, публикуем лишь сокращенную версию», — написал «Замполит», традиционно обзванивающий пресс-службы глав различных регионов.

«Совершенно очевидно, что растущая известность А. Г. Дюмина, богатая повестка работы Губернатора Тульской области в течение всего 2017 года нашли отражение в различных рейтингах политических и государственных деятелей. Во всех рейтингах Алексей Дюмин занимает лидирующие места. Очередное повышение рейтинга, безусловно, связано с выступлением Алексея Геннадьевича с ежегодным Посланием депутатам областной думы и жителям области. Идеи, предложения и задачи, выдвинутые в Послании, высоко оценены экспертами и широкой общественностью. Без сомнения, в Послании предложен очень прогрессивный взгляд на будущее нашего региона.

Буквально сейчас мы открываем новое производство в ОЭЗ Узловая, поэтому пишу кратко, «с колес»", — говорится в комментарии Кирюниной.