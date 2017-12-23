Дюмин пропустил от Putin Team девять раз

Саксофонист Игорь Бутман рассказал, как проходит хоккейный матч у стен Кремля, в котором участвовали президент Владимир Путин и тульский губернатор Алексей Дюмин.



«Я был в команде против президента и сделал все возможно, чтобы выиграть, но мы проиграли – 9:3 не в нашу пользу. Президент забил несколько голов, не меньше четырёх. В воротах у нас стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. И если бы не он, мы бы проиграли с более крупным счётом», — посетовал саксофонист.

После второго периода счёт у команд был равный 3:3. Шайбы в ворота Олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина, играющего за «команду Путина», забросили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг и Игорь Бутман.

«Мы старались, но не получилось, команда президента была сильнее. Все равно было потрясающе хорошо – и атмосфера, и погода, и лед, и все остальное», — заключил музыкант.