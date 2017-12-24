Тульские дальнобойщики заподозрили, что их прослушивают

Тульские дальнобойщики Андрей Веденеев и Александр Голдак, которых за последние три дня дважды задерживали, заподозрили, что их телефоны прослушиваются.



Чтобы это проверить, они 22 декабря вечером по телефону договорились о том, что якобы собираются на следующий день устроить забастовку и вывести на неё свои фуры.

Утром 23 декабря, когда они выходили из дома, обоих задержали полицейские. Через несколько часов мужчин без протокола отпустили, пишет «Активатика». Таким образом, факт прослушки был подтверждён, считают дальнобойщики.