В России предложили создать зоополицию

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России зоополицию.



Спецподразделение МВД, по словам депутата, должно заниматься делами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением на людей бродячих и домашних собак и случаями брошенных хозяевами питомцев.

«У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами». Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены», — сказал он.

Своё предложение Петров направит министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, передаёт RT.