Полонский выдвинулся в президенты, в Туле открылся его штаб

Бизнесмен Сергей Полонский официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 2018 года.



24 декабря в спортивном комплексе «Крылатское» в ходе встречи с избирателями Полонский рассказал о деталях своей предвыборной кампании ответил на вопросы граждан.

По итогам встречи с инициативной группой более 500 человек поставили свои подписи за выдвижение Полонского в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году.

После завершения официальной процедуры сбора подписей предприниматель вместе с участниками своего предвыборного штаба направился в Ценризбирком для подачи документов.

В Туле открылся штаб Сергея Полонского. Его возглавляет Сергей Никулин.

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