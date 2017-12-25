«Товарковский сахарный завод» складировал отходы производства на сельхозземле

«Товарковский сахарный завод» нарушил земельное законодательство.



Проверка Россельхознадзора показала, что предприятия допустило порчу находящегося в аренде сельхозучастка площадью 44,99 га в результате нарушения правил обращения с опасными веществами и отходами производства.

В частности на площади 3,21 га на поверхности почвы размещены отходы сахарного производства.

За выявленные нарушения в отношении завода составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела направлены в районный суд.