В Тульской области двое подростков избили узбека

Двое 17-летних подростков предстанут перед судом за избиение гражданина Узбекистана по мотивам национальной ненависти.



14 июня 2017 года несовершеннолетние днём на парковочной площадке перед «Гиперглобусом» по мотивам национальной ненависти к гражданину Узбекистана нанесли ему побои.

Один из обвиняемых сейчас отбывает наказание в Алексинской колонии за иное преступление. В отношении другого обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.