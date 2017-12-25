Слесаря «Тулагоргаза» осудили на пять лет за гибель семьи в связи с утечкой газа

В Туле 63-летнего слесаря-водителя «Тулагоргаза» осудили за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибла семья из четырёх человек.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

В 2012 году в одной из квартир на улице Новомосковская Тулы мужчина установил газовый проточный водонагреватель и дымоотводящую трубу, при этом не обеспечил плотное примыкание и надёжное закрепление этой трубы в дымоходном канале, поскольку диаметр трубы был меньше диаметра канала.

18 ноября 2015 года дымоходная труба выпала из канала, и угарный газ стал распространяться по квартире, что привело к смерти проживавшей в квартире семьи: 39-летнего главы семейства, его 34-летней супруги, 15-летней девочки и 11-летнего мальчика. 5-летняя дочь погибших во время произошедшего находилась у родственников и потому осталась жива.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.