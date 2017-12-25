Устойчив, как Кадыров

Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» представил рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0».

Наиболее устойчивыми губернаторами названы Сергея Собянина (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня).

В зону риска попали 8 губернаторов: Олег Королёв (Липецкая область), Светлана Орлова (Владимирская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Алексей Орлов (Калмыкия), Борис Дубровский (Челябинская область), Александр Бердников (Алтай), Александр Карлин (Алтайский край), Марина Ковтун (Мурманская область).

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