Куда звонить тулякам в случае коммунальных аварий в праздники

В администрации Тулы сообщили, куда можно обратиться в случае коммунальных аварий в новогодние праздники.



В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:

«Тулатеплосеть» — 42-53-21; 42-53-23 (круглосуточная аварийно- диспетчерская служба);

«Тулагорводоканал» — 42-53-26; 42-53-34;

«Тульские городские электрические сети» — 24-93-50; 74-93-50

«МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» – 73-03-51; 46-93-52;

«Газпром газораспределение Тула» — 30-82-32 (круглосуточная ЦДС);

«Тулагорсвет» — 47-38-82; 36-42-75.

Напомним, в 2017 году под Рождество жители Пролетарского округа Тулы остались без воды из-за порыва труб. Авария повторилась и в конце января.