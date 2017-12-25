Тульский штаб Навального намерен бойкотировать президентские выборы

Центризбирком сегодня отказал Алексею Навальному в участии в выборах президента 2018 года.



Как сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова, такое решение связано с судимостью Навального.

В связи с отказом в регистрации Навальный заявил, что объявляет забастовку и превращает свои региональные штабы в «штабы забастовки».

Как сообщается в группе тульского штаба в соцсети, волонтёры будут организовывать наблюдение за явкой избирателей и агитировать против выборов.

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