В Тульской области привлекли к ответственности мужчину, который купил алкоголь школьнице, выпавшей из окна

В Тульской области мужчина привлечён к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.



Прокуратура Ленинского района в ходе проверки по факту падения несовершеннолетней жительницы Шатска со второго этажа по месту жительства установлено, что в день происшествия, после школы, несовершеннолетняя распивала спиртные напитки с двумя несовершеннолетними подругами.

Установлено, что алкогольный коктейль несовершеннолетним приобрёл 59-летний местный житель.

8 декабря 2017 года вынесено постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ. Мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.