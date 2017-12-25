Жители Ясной Поляны, написав Дюмину, достучались до прокуратуры

Щёкинская прокуратура провела проверку по факту обращения жителей деревни Ясная Поляна к губернатору Тульской области Алексею Дюмину по вопросу ограничения водоснабжения.



В ходе проверки установлено, что ООО «ВКХ» оказывает коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению жителям населённых пунктов Ясная Поляна, Селиваново, Юбилейный и Головеньковский.

Между ООО «ВКХ» и АО «ТНС энерго Тула» заключён договор энергоснабжения от 17 декабря 2013 года. С 1 января 2015 года ООО «ВКХ» не платит АО «ТСН энерго Тула» за электроэнергию, задолженность уже превысила 11 млн рублей. По иску решением Арбитражного суда Тульской области введено частичное ограничение режима потребления электроэнергии.

На фасадах многоквартирных домов в посёлке Юбилейный размещены объявления об уменьшении 20 октября 2017 года давления на подачу холодной воды в квартиры потребителей до полного погашения ООО «ВКХ» всей суммы долга. В целях недопущения нарушений прав потребителей и понуждении ресурсоснабжающей организации погасить задолженность 1 декабря прокуратурой Щёкино директору ООО «ВКХ» внесено представление.

По результатам проверки 20 декабря прокуратурой Щёкино в отдел управления Следственного комитета в порядке направлены материалы проверки о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в действия директора ООО «ВКХ» Николая Казанцева, по данному факту проводится проверка.

Также известно, что между ООО «ВКХ» и ООО «Жилсервис и благоустройство» заключён договор возмездного оказания услуг, в силу которого ООО «Жилсервис и благоустройство» осуществляет приём платежей от физических и юридических лиц за водоснабжение и водоотведение и перечисляет их в ООО «ВКХ».

Однако в нарушение №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ООО «Жилсервис и благоустройство» с момента регистрации в качестве юридического лица не состоит на учёте в территориальном органе Росфинмониторинга, следовательно, не имеет право оказывать услуги платёжного агента.

Прокуратурой Щёкино в отношении директора ООО «Жилсервис и благоустройство» Николая Казанцева 8 декабря 2017 года возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27, которое направлено для рассмотрения в Росфинмониторинг.

Также в ходе проверки установлено, что собственником централизованных системам холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в пользовании ООО «ВКХ», является администрация Щёкинского района.

В нарушение ст. 41.1 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требований гражданского и антимонопольного законодательства органом местного самоуправления не приняты меры, направленные на передачу прав владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в муниципальной собственности, по договорам аренды, или по концессионным соглашениям.

В целях устранения нарушений 21 декабря прокуратурой Щёкино в районный суд направлено административное заявление о признании незаконным бездействие администрации Щёкинского района и обязании передать право владения и (или) пользования централизованными системами холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в муниципальной собственности, по договорам аренды, или по концессионным соглашениям.

Ситуация с обеспечением ООО «ВКХ» водоснабжения жителей Щёкинского района находится на контроле органов прокуратуры.