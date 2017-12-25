Политологи считают, что «точечные изменения» Дюминым тульского правительства способствовали прорыву

Тульская область по итогам 2017 года заняла 7-е место в рейтинге эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций.



В прошлом году она была на 14-м месте. Такое улучшение позиций политологи назвали прорывом.

Они отметили, что к такому высокому результату привели точечная селекция правительства Алексеем Дюминым, достижения в социальном блоке, грамотное использование потенциала оборонно-промышленного комплекса в регионе. Кроме того, виден рост ВРП (прогнозируемо выше среднероссийских показателей).

По мнению представителя Агентства политических и экономических коммуникаций, доктора философских наук Дмитрия Михайличенко, рейтинг показал, что среди новой губернаторской волны Тульская область является несомненным лидером.

«В этом контексте стоит отметить взвешенную политику губернатора этого региона Алексея Дюмина. Я имею в виду, прежде всего, точечные, но эффективные изменения в областном правительстве, качественную экономическую политику», — считает эксперт.