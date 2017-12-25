В России будут выпускать экипировку и сувенирку с символикой Putin Team

В общественном движении Putin Team, основанном хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина, выбрали фирменную символику.



Речь идёт сразу о трёх проектах, которые вышли в решающий этап объявленного конкурса, пишет «Российская газета».

Их авторами стали Сергей Алфёров, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта.

О присоединении к «команде Путина» объявили многие выдающиеся спортсмены, в том числе хоккеисты Павел Буре, Илья Ковальчук и Евгений Малкин, боксер Руслан Проводников, шахматист Сергей Карякин, футбольный тренер Валерий Газзаев, певец Николай Расторгуев и другие, в том числе тульский губернатор Алексей Дюмин.

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